Sanierter Spielplatz wurde von Rowdys verwüstet

Die Sprüche, die die unbekannten Schmierer am Wochenende hinterließen, mussten wie blanker Hohn für die Verantwortlichen klingen. „Nice Work“ (übersetzt: gute Arbeit) oder „Sorry for that“ (Tut uns leid) stand auf dem Spielhaus, der Rutsche, dem Spielturm und anderen Geräten. Der Ärger in der Gemeinde ist naturgemäß riesig. Man erstattete Anzeige und hofft auf Hinweise, die zu den Sprayern führen.