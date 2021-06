Lösung für Test-Chaos rund um Kinder steht im Raum

Auch in Bezug auf das Test-Chaos rund um Kinder und Jugendliche dürfte seitens des Bundes eine Lösung in Arbeit sein. Die 3G-Regel gilt ja für alle ab zehn Jahren - kostenlose Tests in den Apotheken gibt es aber bisher erst ab 16 (die „Krone“ hat berichtet). Der Bund will nun die 3Gs ab 1. Juli von 10 auf 12 Jahre erhöhen - gleichzeitig laufen Gespräche, um Gratis-Tests auch für Über-12-Jährige bereitzustellen.