„Spielplätze kommen auf irgendeine Fläche“

Für Christian Struber, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau, ist der Bau in der Riedenburg nur die Spitze des Eisberges. „Spielplätze werden allzu oft auf irgendeiner Fläche gebaut – meist dort, wo sie die Projektentwickler am wenigsten stören.“ Viele würden sich die Errichtung eines Spielplatzes am liebsten überhaupt sparen. Dies ist jedoch verpflichtend: Laut Bautechnikgesetz brauchen Neubauten mit mindestens fünf Wohnungen einen Spielplatz – inklusive einer Sandkiste, Rutsche, Schaukel und Sitzgelegenheiten. Er sollte sich in Sichtweite zu den Aufenthaltsräumen der Wohnungen befinden.