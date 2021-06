Mit Braunhirse der Natur direkt am Feld helfen

Blatt und Schmidt ist der Artenschutz ein großes Anliegen: Auf einem Wildacker in Probstdorf wurde im Mai Braunhirse für Rebhühner und andere Wildtiere ausgesät. Die unberührten Hecken im Hintergrund gewähren den Tieren perfekten Schutz. Rebhühner sind nämlich sogenannte Bioindikatoren: Kommen sie in einem Gebiet vor, so ist dort auch einen Vielzahl an anderen Arten vorhanden.