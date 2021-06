Minus-Bilanz bei den Positiv-Zahlen

Eine Systemumstellung und freie Kapazitäten durch niedrige Infektionszahlen – so erklärt das Land, dass es in puncto Covid-Zahlen in den vergangenen Tagen einige Berichtigungen gab. So wurde die Gesamtanzahl der Salzburger, die sich im letzten Jahr das Virus eingefangen haben, immer wieder nach unten korrigiert.