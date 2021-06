ÖFB-Boss Windtner: „Sind besser als selten zuvor!“

„Krone“:Herr Präsident: Dachten Sie Freitag bei der Verabschiedung der Nationalmannschaft durch Österreichs Politspitze auch an 2016? Diese verpatzte EURO schwirrt ja noch immer in den Köpfen herum.

Leo Windtner: Natürlich habe ich auch an 2016 und die damals komplett umgekehrte Stimmungslage in Österreich gedacht.