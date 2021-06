Herzdamen der Kicker: Mehr als nur Spielerfrauen

Kinder, Haushalt, Arbeit und die perfekte Ehefrau sein. Gar nicht so leicht, all das unter einen Hut zu bringen. Denn die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe ist da noch gar nicht inbegriffen. Sie sind für David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Co. der Fels in der Brandung. Privates Familienglück - einer der wichtigsten Faktoren für einen erfolgreichen Job. Und den wollen unsere EURO-Kicker bei der EM machen. Klingt alles irrsinnig schmalzig, ist aber so. „Leithammel“ David Alaba und Freundin Shalimar Heppner, seit vier Jahren ein Paar. Ende 2019 kam der gemeinsame Sohn zur Welt, nach der EURO wird nach Madrid übersiedelt. Shalimar ist die Tochter des Münchner Starkochs Frank Heppner. Bald darf sich der Opa, so wird gemunkelt, auf ein weiteres Enkerl freuen.