Pädagogin in NÖ-Kindergarten von Schlange gebissen

In einem Kindergarten in Baden ist am Freitag eine Pädagogin von einer Schlange gebissen und danach ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hatte in der Gartenanlage versucht, das Tier mit einem Stock von den spielenden Kindern wegzuschieben, als das Tier zubiss, berichtete die Feuerwehr Baden Samstagabend in einer Aussendung. Das Tier wurde nicht gefunden, es dürfte sich aber laut Handyfoto um eine ungefährliche Schlange gehandelt haben, wie es weiter hieß.