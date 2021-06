Spritztouren: Wer zahlt mir mein kaputtes Auto?

Erst vor kurzem machten zwei 15-jährige Burschen mit einer gleichaltrigen Bekannten in Matrei in Osttirol eine Spritztour, die im Straßengraben endete. In einer Tiefgarage hatte das Trio das Auto samt Schlüssel auf dem Beifahrersitz entdeckt. Ähnliches passierte im selben Ort bereits im Mai. Gegen 4 Uhr waren ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und stahlen einen Zündschlüssel. Auch diese Fahrt endete in einem Unfall.