Die Goldegger hoffen auf heurige Badesaison

Der Zugang zum Goldegger See ist Schwimmern derzeit untersagt, da der Pachtvertrag zwischen Eigentümer und Betreiber mit 30. April ausgelaufen ist. „Die Situation ist nicht zu ändern, wir müssen abwarten. Die Besitzerfamilie Galen in Wien stellte Bedingungen, die wir so nicht erfüllen wollen und können“, erklärt Bad-Betreiber Reinhard Gesinger-Sparr. Um eine Lösung zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellt, schaltete sich daraufhin die Gemeinde ein.