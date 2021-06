ÖFB-Legionär bespuckt: „Froh, dass es passierte“

Der französische Nationalstürmer Marcus Thuram vom deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sieht in seiner Spuckattacke gegen den österreichischen Hoffenheim-Profi Stefan Posch im Nachhinein eine wichtige Lektion. „Auch auf die Gefahr, dass es seltsam klingen mag: Heute bin ich froh, dass so etwas passiert ist“, sagte er in einem gemeinsamen Interview mit seinem Vater, dem Ex-Welt- und -Europameister Lilian Thuram, der „L‘Equipe“.