Bei Probefahrt mit Weinbautraktor überschlagen

Der 57-jährige Südoststeirer führte gegen 17.40 Uhr eine Probefahrt mit seinem zuvor reparierten Weinbautraktor durch. Beim Fahren im steilen Gelände seines Weingartens geriet das Fahrzeug in Schräglage und überschlug sich. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bezüglich der eigentlichen Annahme, dass eine Person unter einem Traktor eingeklemmt ist, leichte Entwarnung gegeben werden. Wie durch ein Wunder konnte sich die verunglückte Person, nachdem sie aus nicht näher bekannten Gründen in unwegsamen Gelände mit dem Traktor abstürzte, selbstständig aus der misslichen Lage befreien und sich mit eigenen Kräften zum in der Nähe befindlichen Wohnhaus schleppen. Von dort aus erfolgte dann die Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Rettung transportierte den Mann schließlich mit schweren Verletzungen in das LKH Feldbach.