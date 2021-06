U21-Team gewinnt Generalprobe für EM-Qualifikation

„Das war eines von mehreren Haaren in der Suppe, die man nicht haben will. Wir haben das Spiel klar dominiert, bis zum Sechzehner gut durchgespielt, waren aber in Wahrheit viel zu wenig konkret und der Tormann hat bei zwei, drei Situationen hervorragend gehalten“, resümierte Gregoritsch. Dass man nicht 4:0 oder 5:0 gewonnen habe, sei „ganz gut“ gewesen. „Wir müssen am Boden bleiben, es kann nicht sein, dass wir glauben, dass wir durchmarschieren“, sagte der Steirer.