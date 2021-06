Burgenland schlägt europaweite Imagekampagne vor

Der Pflegeberuf ist nicht zuletzt wegen der Pandemie mehr denn je in den Fokus gerückt. Und mehr denn je wurde den Verantwortlichen auch der akute Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften bewusst. Landesrat Heinrich Dorner plädierte daher im Ausschuss der Regionen in Brüssel für eine europaweite Imagekampagne.