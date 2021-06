So schauen die Sport Austria Finals in Graz aus

Im Turnsport ist Lokalmatador Vinzenz Höck mit dabei, der am Samstag an den Ringen einen Weltcupsieg in Warna feierte. Fehlen wird bei den Staatsmeisterschaften wegen ihrer Vorbereitung die bereits fix für die Olympischen Spiele qualifizierte Elisa Hämmerle (unten im Bild), Olympia-Ersatzfrau Jasmin Mader und Mehrkampf-Titelverteidigerin Marlies Männersdorfer führen das Feld an. Bei den Meisterschaften der Wasserspringer im Freibad tritt mit Nico Schaller, Dariush Lotfi, Alexander Hart und Co. das gesamte Team der EM in Budapest an.