Die Schilddrüse: Das unterschätzte Organ!

Sie sind scheinbar ohne Grund müde, antriebslos und depressiv, nehmen zu, leiden unter Haarausfall. Oder Sie fühlen sich ständig überdreht, verlieren trotz Heißhunger an Gewicht, das Herz rast und der Schweiß fließt zeitweise in Strömen. Eventuell können Sie nur schwer schlucken, weil Sie einen „Knödel“ im Hals spüren. In allen Fällen wird Ihr Arzt zuerst die Schilddrüse unter die Lupe nehmen. Sie kann nämlich der Schlüssel sein. Die meisten Menschen wissen allerdings viel zu wenig über ihre Schilddrüse - dabei reguliert sie sämtliche lebenswichtigen Funktionen im ganzen Körper. Facharzt Priv. Doz. Dr. Alexander Kroiss informiert im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ über das unterschätzte Organ.