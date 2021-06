Kräftiger Zuwachs bei Wohn-Finanzierungen

Heuer sind Finanzierungen von Wohnraum weiter gefragt. Bei den Bauspareinlagen gab es im Vorjahr einen Rückgang. Die Prämieneinnahmen der Versicherung waren stabil. Die Bausparkasse und die Versicherung erzielten mehr Gewinn. Es sei gut gelungen, mit den richtigen Maßnahmen auf die vielfältigen Herausforderungen des Jahres 2020 zu reagieren, so Wüstenrot-Chefin Susanne Riess. „Wichtig ist jetzt, den Reformkurs fortzuführen, Innovationen zu fördern und die Digitalisierung voranzutreiben, damit wir auch in den kommenden Jahren ein Plus beim Betriebsergebnis erwirtschaften können.“