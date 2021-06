Alko-Lenker hielten am Feiertag Polizei auf Trab

In Taxenbach gingen den Polizisten am Donnerstag gleich drei Alko-Lenker ins Netz. Die ersten beiden (0,9 und 0,86 Promille) mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der Dritte - er hatte 2,08 Promille Alkohol intus - konnte seinen Schein nicht abgeben, weil er ihn nicht finden konnte. Allen drei Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt und es werde Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Zell am See vorgelegt.