Historische „Ente“ wurde Raub der Flammen

Der Lenker und seine Beifahrerin konnten ihren historischen Citroën 2CV glücklicherweise noch rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug dann aber bereits in Vollbrand, und die Florianis waren machtlos: „Die Kameraden löschten schnell den Brandherd, mehr war nicht möglich“, so Einsatzleiter Michael Ditzer.