Fronleichnam-Skispaß: Einer kam mit dem Nachtzug

Skifahren und Snowboarden zu Fronleichnam? In diesem Jahr ist das nicht nur am Gletscher möglich. Die Wildkogel-Bergbahnen starteten am Donnerstag in das definitiv letzte Wochenende der Skisaison. Der erste Gast am Morgen war Dieter Wissekal. Er stieg am Vortag um 23.27 Uhr in Wien in den Nachtzug, um auch ja rechtzeitig auf den Skipisten im Oberpinzgau zu sein.