Zusammenstoß mit Pkw: Junger Radfahrer verletzt

Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr Uhr lenkte ein 60-jähriger Deutscher einen Pkw im Gemeindegebiet von Erl auf der Erler Landesstraße aus Richtung Niederndorf kommend in Richtung Staatsgrenze. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem elfjährigen deutschen Radfahrer, der - von einer Gemeindestraße kommend - in die Landesstraße einbiegen wollte.