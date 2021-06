„Weglaufen ist niemals eine Lösung“

Jedenfalls ist Driving Coach Auinger sicher: „Ich hab jeden meiner Buben vorm Start in die Arme genommen und persönlich mit ihm gesprochen. Sie hatten Unterstützung. Wir wurden damals in unserer aktiven Zeit bei Todesfällen völlig alleine gelassen. Wir waren allen völlig wurscht. Aber dieses Rennen zu bestreiten hat meine Buben weitergebracht. Sie sind Körper an Körper, Lenker an Lenker gefahren - und es hat nicht eine einzige gefährliche Situation gegeben.“