Skitourengeher nach Sturz sicher ins Tal gebracht

Der Mann erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades, konnte noch selbständig ins Tal abfahren und mittels E-Bike in den Talboden und zu seinem abgestellten Auto zurückkehren, von wo er telefonisch die Rettung verständigte. Er wurde dann in das KH Spittal gebracht und in weiterer Folge in das LKH Villach überstellt.