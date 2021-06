Corona-Ampel springt in Salzburg auf gelb-grün

So gut sind die Werte dann doch noch nirgendwo. Das Burgenland mit einer Wochen-Inzidenz von 21,4 und einer risikoadjustierten Bilanz von 16,4 wurde aber eine zweite Woche in Folge wieder auf geringes Risiko, also gelb-grün geschalten. Salzburg ist nun ebenfalls in beiden Kategorien unter der Grenzmarke 25, womit auch dort hoch offiziell nur ein geringes Verbreitungsrisiko vorhanden ist. Kärnten unterschreitet die Marke zumindest in der risikoadjustierten Inzidenz, die auch Faktoren wie Alter der Patienten, Zahl der Tests und Ähnliches berücksichtigt.