Gemeindevertretung feiert 70-Jahre-Jubiläum

Exakt am 2. Juni 1951 wurde in Neufeld an der Leitha der Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter (GVV) gegründet. Der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, gratulierte GVV-Präsident Erich Trummer in Weiden am See zum Jubiläum höchstpersönlich.