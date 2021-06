Harry und Meghan: Indianer-Friedhof beim Anwesen?

Ganz in der Nähe des 15-Millionen-Dollar-Anwesens von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Santa Barbara County in Süd-Kalifornien sind bei Gärtnerarbeiten entlang der Straße menschliche Überreste gefunden worden. Es soll sich um 10.000 Jahre alte Knochen eines Jugendlichen handeln. Einst gab es in der Gegend beiderseits des Santa-Barbara-Kanals an die 150 Dörfer des Chumash-Stammes.