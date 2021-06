Wien: Alkolenker prallt frontal gegen Lichtmast

Mit zwei teils schwer Verletzten hat eine Alkofahrt am späten Dienstagabend in Wien geendet. Der Pkw des jungen Mannes stieß mit voller Wucht gegen einen Lichtmast, er erlitt leichte Verletzungen, sein 27-jähriger Beifahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Unfall ging der Wagen in Flammen auf.