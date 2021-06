Polizei sucht nach vierbeinigem Wadelbeißer

Eine tierische Begegnung der unangenehmen Art hatte ein Mädchen am Spielplatz im Dorfzentrum von Krumbach. Dort wurde das Kind am Dienstag gegen 16 Uhr von einem „kleinen Hund“, wie die Polizei berichtet, in den Unterschenkel gebissen. Dabei hat sich das Kind - nach eigenen Angaben - nur neben den Wadelbeißer auf eine Parkbank gesetzt. Nun sucht die Exekutive nach dem Vierbeiner und seinem Herrl beziehungsweise nach seinem Frauerl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.