Keller in Klagenfurt stand in Flammen

In Vollbrand stand am Dienstag gegen 21.48 Uhr der Keller eines Wohnhauses in der Fischlstraße in Klagenfurt. Der Rauch stieg bis in den zweiten Stock, das Haus musste evakuiert werden. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Peter und Ebenthal standen im Einsatz.