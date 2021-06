Bei Arnautovic musste der Superstar schmunzeln

Wenn Goran Pandev in Nordmazedonien erscheint, rollt man dem Topstar überall den roten Teppich aus. Interviews des 37-Jährigen sind rar gesät. Doch für die „Krone“ machte er in Skopje eine Ausnahme, nahm sich in einem Restaurant Zeit. Wo er für Selfies zu Verfügung stand, artig Autogramme kritzelte. Beim Plausch über Marko Arnautovic musste Pandev schmunzeln. Den Talk gibt‘s oben im Video!