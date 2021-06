Philharmonie im Gasteinertal im Dauereinsatz

Im Klassik-Dauereinsatz ist die Philharmonie Salzburg. Die Musiker des Orchesters bringen es in größeren und kleineren Besetzungen in den vier Monaten auf 60 bis 70 Einsätze im Gasteinertal. „Es ist das vierte Jahr, in dem wir das machen“, sagt Philharmonie-Chefin Lisi Fuchs, die sich besonders auf das Projekt Wald-Klassik (von Juni bis August) freut: „Für diese sieben Konzerte in Bad Hofgastein, Bad Gastein und Dorfgastein spielen wir nur auf Instrumenten, die auch aus dem Wald stammen, also Holzinstrumente. Man wandert oft eine Viertelstunde hin, dann spielen wir - eingebettet in die Natur - so an die 45 Minuten. Ein sehr berührendes Erlebnis.“