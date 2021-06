Vater und Sohn bei Beutezug erwischt

Ausschlaggebend für die Festnahme war ein Anruf über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Kellerabteil in Wiener Neustadt. Zwar gelang den Täern an diesem Tag zunächst noch die Flucht, bei einer Fahndung konnte aber der 46-Jährige erwischt werden. Eine Woche später wurde auch sein Sohn geschnappt.