Impfung: Platter über Lieferausfälle verärgert

In Tirol regen sich erste Zweifel, ob alle Corona-Impfwilligen bis Ende Juni den ersten Stich erhalten werden können. „Es wird schwer“, meinte Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck. Verzögerungen und Ausfälle zugesagter Lieferungen würden die Planung erschweren. LH Günther Platter (ÖVP) übte Kritik am Bund und sprach von „einigen Irritationen“.