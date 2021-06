Sankt Petersburg: Die Gazprom-Arena von Zenit

Das weitläufige historische Zentrum ist Unesco-Welterbe und wird wegen seiner malerischen Flüsse und Kanäle auch als „Venedig des Nordens“ bezeichnet. Vor den Toren Petersburgs bieten die Zarenschlösser Peterhof und Zarskoje Selo einen Einblick in das Leben bei Hof. Auch an Bars und Restaurants mangelt es nicht. Doch dafür haben die Fans kaum Zeit, denn St. Petersburg ist die einzige Stadt, in der gleich sechs Gruppenspiele stattfinden. Die Metropole übernahm kurzfristig die Partien von Dublin. Auch das russische Team absolviert dort seine drei Gruppenpartien.