AT&S investiert 120 Millionen Euro in Leoben

Die steirische Wirtschaft blüht in Leoben. Nach Mayr-Melnhof baut jetzt ein weiterer Konzern seinen Standort in der Industrieregion millionenschwer aus. Der Spatenstich für die große Erweiterung der Produktionskapazitäten des Leiterplattenhersteller AT&S ist gesetzt, 300 neue Mitarbeiter ziehen in Hinterberg ein.