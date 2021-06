Wieder daheim sein: Dieser Wunsch kann wahr werden

Froh über Verstärkung

Apothekeninhaber Amir Shirazi ist froh über die Verstärkung in seinem Team in Stegersbach: Ich habe mit zwölf Mitarbeitern begonnen, mittlerweile sind es 21. Die Anforderungen in unserem Beruf steigen kontinuierlich. Da ist ein gut ausgebildeter Mitarbeiter, wie Herr Pelzmann, mit Berufserfahrung mehr als willkommen“, so Shiraz.