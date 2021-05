Bremse löste sich: Hubschrauber kippte um

Große Aufregung Sonntagabend auf einem Flugfeld in Trieben (Steiermark): Ein Hubschrauber war vermeintlich abgestürzt. Rasch gab es Entwarnung. In der Aufwärmphase löste sich die Feststellbremse. Durch den Schub des Rotors kippte der Hubschrauber um. Der Pilot (44) aus dem Murtal blieb unverletzt, er war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Maschine.