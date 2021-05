Steirer-Software gibt Fußball-Stars den Takt vor

„Wollen in weitere Top-Ligen“

Längst arbeiten heimische Klubs wie Hartberg, der LASK oder Wolfsberg damit, und auch in Deutschland wurde bereits der Durchbruch erzielt. „Die Vereine dürfen wir leider nicht nennen“, lächelt Widorn. „Aber klar ist, dass das Potenzial für Datenanalyse gewaltig ist. Langfristig wollen wir natürlich auch in weitere Top-Ligen, wie etwa Spanien, Italien oder England.“ Marcus Stoimaier