Interesse an Antikörper-Tests wird größer

Bei sinkenden Infektionszahlen steigt das Interesse an Antikörper-Tests. „Sie kommen sehr gut an, das Interesse ist groß. Die Salzburger interessiert, ob und wieviele Antikörper sie haben. Es gibt ja auch viele, die eine Erkrankung ohne Symptome durchgemacht haben. Außerdem sind sich manche nicht sicher, ob sie bereits Covid hatten“, erklärt Margarete Olesko von der Borromäus-Apotheke in der Stadt Salzburg. In ausgewählten Apotheken und beim Hausarzt ist ein solcher Test möglich. Praktisch: „Wenn jemand Covid bereits durchgemacht hat und noch genügend Antikörper vorhanden sind, wird sein Genesen-Status wieder um drei Monate verlängert“, erklärt Robert Ebner, Hausarzt in der Stadt Salzburg.