Steirer rüsten sich für Supergau in Krsko

Ein Atomkraftwerk explodiert in Grenznähe und bläst gefährliche radioaktive Strahlung in die Atmosphäre. Es ist ein Szenario, das sich niemand vorstellen - geschweige denn erleben - möchte. Im slowenischen Krško lauert die Gefahr in einem Schrottmeiler. Wir zeigen, wie man sich im Ernstfall gut schützen kann.