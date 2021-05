Lockerungen: Erleichterungen bei Kroatien-Reisen

Ab 10. Juni wird sich das ändern

„Wir machen schon am 11. Juni die erste Busreise nach Opatija, am 14. Juni folgt der Trip nach Rovinj“, sagt Ingo Hitzenhammer von „Hitreisen“. Für Fronleichnam (3. Juni) gehen sich die Lockerungen nicht mehr aus. „Aber ab 10. Juni werden wir zwei wesentliche Erleichterungen spüren: Die Registrierungspflicht fällt weg und Reiseagenturen können in ihren Bussen wieder 50 Plätze verkaufen.“ Derzeit dürfen nur 25 Tickets angeboten werden, was viel Ärger nach sich zog.