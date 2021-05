Deutscher (84) wegen Panzer im Keller vor Gericht

Darf man als Privatperson einen Panzer in seinem Fuhrpark haben? Dieser Frage geht das Gericht in Kiel derzeit nach. Denn im Keller einer Villa eines 84-Jährigen wurde im Frühjahr 2015 zufällig ein 44 Tonnen schwerer Wehrmachtspanzer des Typs Panther entdeckt. In der Sammlung des Rentners befanden sich außerdem ein Torpedo, Mörser, Flak, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Pistolen, Sprengstoff und mehr als 1500 Schuss Munition. Der kuriose Fund sorgte vor sechs Jahren für internationales Aufsehen, nun droht dem Angeklagten Klaus-Dieter F. bei einer Verurteilung wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eine Haftstrafe.