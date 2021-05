Mopedlenker und Fußgänger nach Crash verletzt

In Klinik geflogen

Der Bursche zog ihn aus der Ache und setzte die Rettungskette in Gang. Der 41-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 15-Jährige indes musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.