Voest-Impfungen: Skandal-Ärztin im Visier

Offen bleibt die Frage, warum erst am Mittwoch, also immerhin fünf Tage nach der Skandal-Impfung, die Behörden informiert wurden. „Bei der von uns durchgeführten Qualitätskontrolle am Ende jedes Impfeinsatzes haben wir festgestellt, dass die verbrauchten Impfdosen und -Materialien nicht mit der Anzahl der geimpften Personen übereingestimmt haben - die Ärztin konnte die Gründe dafür zunächst nicht aufklären. Woraufhin wir sofort alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben“, heißt es auf „Krone“-Anfrage seitens des AMZ.