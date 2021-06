Lernen Sie den Zauber der Olive in Kroatien kennen

In Dalmatien wachsen laut Schätzungen ungefähr 4,5 Millionen Olivenbäume - anders gesagt: Kroatien hat mehr Olivenbäume in Dalmatien, als Einwohner insgesamt. Die größte dalmatinische Insel Brač beheimatet sogar 500.000 davon. Warum die Oliven in dieser Region so gut gedeihen? Durchschnittlich 2600 Sonnenstunden im Jahr. Die am meisten verbreitete Olivensorte in Dalmatien ist jedenfalls Oblica, dessen Öl süßlich und für Fischspezialitäten wie geschaffen ist.