Home Invasion: Raub-Plan kam aus Gefängniszelle

Michael D. (53) überfiel die Frau 2018. Er konnte gefasst werden, bestritt die Tat aber vehement. Trotzdem lautete das Urteil elf Jahre Haft, die er in der Strafanstalt Stein verbüßen sollte. Dort freundete er sich mit einem Mithäftling, Peter G., an. Laut Anklage beschrieb er diesem genau die Örtlichkeiten und den genauen Ablauf seiner Tat. Und er stiftete Peter G. dazu an, die Frau ein zweites Mal zu überfallen. Denn er hatte einen Tresor übersehen.