Volksschule gerät nach Cluster in der Kritik

Der NÖ-Sanitätsstab bestätigt nun brisante Details zu dem Cluster in der Volksschule in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf. Wie die „Krone“ berichtete, hat sich das Virus laut Angaben der Gesundheitsbehörden über eine infizierte Lehrerin in der Schule verbreiten können. Mit 19 aktiven Fällen gilt das Bildungshaus sogar als größter aktiver Cluster des Landes. 154 Personen mussten in Quarantäne.