Es ist fix: Sturm angelt sich Bullen-Juwel!

Was die „Steirerkrone“ bereits Mitte April vermeldet hat, ist nun fix: Sturm holt Alexander Prass! Der 20-Jährige wurde im Nachwuchs von Red Bull groß, spielte die letzten drei Saisonen für Liefering in der Zweiten Liga. „Mit ihm halblinks in der Raute sind wir jetzt noch flexibler“, freut sich Sturms Sportchef Andreas Schicker über den Neuzugang, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat.



Große Konkurrenz

Viele Klubs aus dem In- und Ausland waren am U21-Teamspieler interessiert, doch die Schwarzen machten trotz großer und finanzkräftigerer Konkurrenz das Rennen. „Wir haben Alexander gesagt, was wir mit ihm vorhaben, das hat ihn überzeugt“, erklärt Schicker.