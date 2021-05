Emma Stone: „Böse zu sein, war großartig!“

Cruella De Vil gehört zu den bekanntesten Bösewichten der Welt: Denn in „101 Dalmatiner“ dreht sich alles um die bösartige Hundehasserin. In „Cruella“ begibt sich Disney auf spannende Spurensuche in die Vergangenheit der Schurkin. Ein cineastisches Feuerwerk, eine detailverliebte Inszenierung und vor allem eine brillante „Oscar“-Preisträgerin Emma Stone sind das Ergebnis. Zu sehen ist „Cruella“ ab sofort auf Disney+ (mit VIP-Pass) und ab 18. Juni auch in allen Kinos.