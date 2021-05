Grabher scheitert am Sprung zu den French Open

Im zweiten Durchgang gelang Österreichs Nummer zwei - hinter Barbara Haas, die in der ersten Quali-Runde von Paris an der Engländerin Harriet Dart scheiterte - erneut ein Blitzstart. Bereits im zweiten Game nahm sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab und stellte dann auf 3:0. In Game sieben machte Baptiste dann aber mit ihrer zweiten Break-Chance das Re-Break und glich in der Folge zum 4:4 aus. Das nächste Spiel brachte Grabher dann aber ohne Punktverlust zum 5:4 durch und im nächsten Game fehlten ihr beim Stand von 30:30 gerade mal zwei Punkte zum Matchgewinn. Doch es kam anders: Das US-Girl glich aus, Grabher unterliefen bei ihrem folgenden Aufschlagspiel gleich zwei Doppelfehler, Baptiste konnte Julia den Service zum 6:5 abnehmen und in der Folge zum 7:5-Satzgewinn ausservieren.